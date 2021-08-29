Украинцы выиграли 43 медали за пять дней Паралимпиады

На XVI летних Паралимпийских играх в Токио завершился пятый соревновательный день. 29 августа украинская команда завоевала 9 наград — 2 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые.

«Золото» выиграли легкоатлетка Оксана Зубковская (прыжки в длину, класс Т12) и представитель академической гребли Роман Полянский (класс PR1).

В целом наши паралимпийцы имеют в Токио уже 43 медали (10, 22, 11). В неофициальном командном зачете украинцы по качеству наград идут пятыми, а по количеству медалей — четвертыми.

Лидирует на Паралимпиаде команда Китая — 103 медали (43, 29, 29), вторыми идут паралимпийцы Великобритании — 60 (23, 19, 18), третье место у команды США — 40 (15, 16, 9).

Как сообщалось, национальная паралимпийская сборная Украины выступает в Токио в 15-ти из 22-х видов спорта. Это — бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо и фехтование на колясках. Состав команды — 143 параатлета.

XVI летние Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.