Украинцы выиграли 43 медали за пять дней Паралимпиады

На XVI летних Паралимпийских играх в Токио завершился пятый соревновательный день. 29 августа украинская команда завоевала 9 наград — 2 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые.
«Золото» выиграли легкоатлетка Оксана Зубковская (прыжки в длину, класс Т12) и представитель академической гребли Роман Полянский (класс PR1).
В целом наши паралимпийцы имеют в Токио уже 43 медали (10, 22, 11). В неофициальном командном зачете украинцы по качеству наград идут пятыми, а по количеству медалей — четвертыми.
Лидирует на Паралимпиаде команда Китая — 103 медали (43, 29, 29), вторыми идут паралимпийцы Великобритании — 60 (23, 19, 18), третье место у команды США — 40 (15, 16, 9).
Как сообщалось, национальная паралимпийская сборная Украины выступает в Токио в 15-ти из 22-х видов спорта. Это — бадминтон, гребля академическая, велосипедный спорт (трек, шоссе), голбол, дзюдо, легкая атлетика, теннис настольный, пауэрлифтинг, параканоэ, паратриатлон, плавание, стрельба пулевая, стрельба из лука, тхэквондо и фехтование на колясках. Состав команды — 143 параатлета.
XVI летние Паралимпийские игры продлятся до 5 сентября.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016