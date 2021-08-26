Украинская пловчиха Мерешко установила мировой паралимпийский рекорд

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко в квалификационном заплыве на 200 метров на Паралимпиаде в Токио установила мировой рекорд, сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.
«Сегодня Украина только просыпается, а мы уже имеем с утра рекорд мира у Лизы Мерешко на предварительных заплывах», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.
Согласно данным на сайте Паралимпиады, Мерешко проплыла дистанцию за 2 минуты 56,90 секунд, на 0,52 секунды опередив американку Элизабет Маркс.
Как сообщалось, днем ранее Мерешко завоевала «золото» на дистанции 50 метров вольным стилем.
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