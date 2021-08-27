Украина завоевала третье «золото» на Паралимпиаде

Украинская спортсменка Анна Стеценко завоевала третье «золото» на Паралимпиаде-2020. Она одержала победу на дистанции 400 метров вольным стилем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Паралимпиады.

Украинская спортсменка показала результат 04:23,92.

Плавание. 400 метров, свободный стиль. Класс-S13

Анна Стеценко (Украина) — 4:23.92 минуты,

Карлотта Джилли ( Италия) — 4:26.14 мин.

Катя Дедекинд (Австралия) — 4:35.87 мин.