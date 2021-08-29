Украина завоевала уже десять золотых медалей на Паралимпиаде

Украинские спортсмены Оксана Зубковская и Роман Полянский завоевали «золото» на Паралимпиаде-2020. Теперь Украина имеет десять золотых медалей на своем счету.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Паралимпиады.
В частности, легкоатлетка Оксана Зубковская завоевала «золото» по прыжкам в длину (Т12), показав результат в 5,54 метра.
Кроме того, Роман Полянский одержал победу в академической гребле на 2000 метров класса PR1.
Наш спортсмен обогнал соперников на 12 секунд и взял «золото» с результатом 9.48.78 мин.
Так, завоевав уже 10 золотых медалей на Паралимпиаде-2020, наша сборная находится в топ-5 общего зачета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016