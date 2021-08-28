Украина завоевала еще две золотые медали на Паралимпиаде

Украинские спортсмены получили еще две медали на Паралимпиаде-2020 в Токио. Два «золота» завоеваны в плавании.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на пресс-службу Паралимпиады.

В частности, обладателем золотой медали стал Евгений Богодайко на дистанции 100 метров брассом (класс — S6).

Кроме того, Максим Крипак победил на дистанции 100 метров (класс S10) вольным стилем, установив новый мировой рекорд.