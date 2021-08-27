ВАКС решил повторно вызвать Януковича в суд

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о повторном вызове экс-президента Виктора Януковича в суд и в связи с этим перенес заседание по избранию ему меры пресечения по делу о завладении резиденцией «Межигорье» на 1 октября 2021 года.

Соответствующее решение ВАКС принял в пятницу, частично удовлетворив ходатайство защиты Януковича.