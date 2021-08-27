Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимума

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. Это на 32 гривны больше по сравнению с июнем (14 313 гривен).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Таким образом, средняя зарплата украинцев обновила очередной максимум в истории — 527 долларов. (Средний курс НБУ в июле составлял 27,21 гривен за доллар).
По данным статистического ведомства, за последний год (по сравнению с июлем прошлого года) зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,2%.
Самая высокая начисленная зарплата в июле была в Киеве — 20 956 гривен, самая низкая — в Черновицкой области — 11 350 гривен.
По данным статистического ведомства, самая высокая зарплата была в отрасли «Информация и телекоммуникации» — 249 46 гривен, где начисления за год увеличились на 26,1%.
Далее идут «Финансовая и страховая деятельность» — 24 489 гривен (+20,3%), «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 20 782 гривен (+17,8%), «Профессиональная, научная и техническая деятельность» — 19 203 гривен (+21,8%).
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