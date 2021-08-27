Украина выступает за усиление присутствия сил НАТО в Черном море, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Молдову выступил за усиление присутствия сил НАТО в Черном море. Он призвал страны объединяться.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.
По его словам, Украина выступила с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Он предложил Румынии и Молдове, у которой есть выход к Черному морю, присоединиться к этой инициативе.
«Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств членов НАТО, расширение программ совместных учений и тренировок... Давайте объединять наши усилия, как дружественные соседи, у которых есть общее прошлое, как партнеры, одинаково видящие будущее», — заявил он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016