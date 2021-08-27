Украина завоевала второе «золото» и еще два «серебра» на Паралимпиаде

Украинская спортсменка Марианна Шевчук завоевала второе «золото» на Паралимпиаде в Токио. Кроме того, еще двое украинцев завоевали «серебро».
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Паралимпиады.
Ранее сообщалось, что Егор Дементьев выиграл «бронзовую» медаль в индивидуальной гонке преследования (4000 м) на велотреке, а Юлия Иваницкая стала бронзовым призером в дзюдо.
В бронзовом финале четырехкратный олимпийский чемпион Егор Дементьев победил представителя Франции Кевина ле Кунффа. Он показал результат 4:22.746, а французский спортсмен 4:27.997.
Дзюдоистка Юлия Иваницкая стала бронзовым призером в весе до 48 кг. В поединке за третье место она оказалась сильнее японской спортсменки Сицука Хангаи.
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