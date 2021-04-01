В США вакцинировали почти 75% граждан старше 65 лет

Властям США удалось ускорить процесс вакцинации населения от нового коронавируса, прививки сделали уже почти 75% гражданам старше 65 лет. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью журналистам американского телеканала ESPN, которое вышло в эфир в среду.

Как отметил американский лидер, США близки к тому, что «будут вакцинированы 75% людей старше 65 лет — наиболее уязвимая часть населения». Он констатировал, что скорость распространения инфекции в связи с этим должна «значительно снизиться».

Байден заострил внимание на том, что его администрация увеличила на несколько тысяч человек штат сотрудников, которые проводят вакцинацию населения в стране, а также открыла дополнительные центры для этого. Байден раскритиковал власти тех американских штатов, которые, по его мнению, слишком быстро отменяют санитарные ограничения, введенные из-за пандемии. «Я не понимаю, почему мы не руководствуемся научными данными», — подчеркнул американский лидер.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 30,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 552 038 человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.