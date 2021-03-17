Российский рынок акций и рубль упали после слов Байдена

Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию 17 марта значительным снижением. Индекс потерял 2,28%, опустившись до 3507,91 пункта. В течение дня на минимуме индикатор опускался до 3498,17 пункта. Падение индекса стало рекордным с 21 декабря. Долларовый индекс РТС по итогам основной сессии потерял 3,81%, опустившись до 1493,66 пункта.

Участники рынка начали продавать российские акции на фоне жестких заявлений Вашингтона. Президент США Джозеф Байден в интервью ABC News заявил, что лично предупреждал Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы 2020 года. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей.

Заявление Байдена последовало после выхода доклада Управления национальной разведки США, в котором говорилось, что во время президентских выборов в США в 2020 году разведка не фиксировала попыток со стороны России организовать кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» Байдена.

Кроме того, Минторг США объявил, что торговые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, которые будут включать новые экспортные ограничения, вступят в силу четверг, 18 марта.

На фоне жесткой риторики Байдена курс доллара поднимался до ₽74,22, а курс евро — до ₽88,335.