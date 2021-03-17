Войти
В США готовят масштабное повышение налогов
инициатива
В США готовят масштабное повышение налогов
Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»
позиция
Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

Российский рынок акций и рубль упали после слов Байдена

327
Российский рынок акций и рубль упали после слов Байдена

Индекс Мосбиржи завершил торговую сессию 17 марта значительным снижением. Индекс потерял 2,28%, опустившись до 3507,91 пункта. В течение дня на минимуме индикатор опускался до 3498,17 пункта. Падение индекса стало рекордным с 21 декабря. Долларовый индекс РТС по итогам основной сессии потерял 3,81%, опустившись до 1493,66 пункта.

Участники рынка начали продавать российские акции на фоне жестких заявлений Вашингтона. Президент США Джозеф Байден в интервью ABC News заявил, что лично предупреждал Владимира Путина о последствиях, если вскроется факт вмешательства в президентские выборы 2020 года. Кроме того, Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей.

Читайте также: Россия вызвала в Москву своего посла в США после слов Байдена о Путине

Заявление Байдена последовало после выхода доклада Управления национальной разведки США, в котором говорилось, что во время президентских выборов в США в 2020 году разведка не фиксировала попыток со стороны России организовать кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» Байдена.

Кроме того, Минторг США объявил, что торговые санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, которые будут включать новые экспортные ограничения, вступят в силу четверг, 18 марта.

На фоне жесткой риторики Байдена курс доллара поднимался до ₽74,22, а курс евро — до ₽88,335.

Россия, США, Московская биржа, российский рубль, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 17 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Вакцина искренности против пандемии озлобленности

Стартовавший недавно авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», вопреки «неформатности» тематики, с точки зрения неких «канонов хайповости» YouTube, вызвал очень оживленный интерес и стремительно набирает популярность.
Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами – это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016