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Глава МИД РФ вступился за Сталина

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Глава МИД РФ вступился за Сталина

Попытки изобразить Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде, сообщает российское агентство ТАСС.

«Вы упомянули Иосифа Сталина, который... всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — сказал российский министр.

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Лавров принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, местному музею-панораме.

Министр заявил при этом, что внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость.

Сергей Лавров, Иосиф Сталин
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