Правнук Сталина хочет перезахоронить останки вождя

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник, представляющая интересы прямого правнука Иосифа Сталина, направила прошение о проведении эксгумации останков Сталина. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-атташе правнука вождя Вадим Горжанкин.

«Адвокатом, представляющей интересы родного правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада, было подготовлено и направлено в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина», — сказал он.

По его словам, в прошении правнук просит «исторической справедливости» и исполнении посмертной воли генсека, а также заинтересован в поиске истинных причин смерти Сталина.

Горжанкин пояснил что при жизни Сталин неоднократно выражал намерение после смерти быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой, однако его посмертная воля выполнена не была. «Таким образом, родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина», — указал он.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции — Ближней даче. По официальной информации, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.

В 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолее, на Красной площади в Москве.

В 1961 году, после развенчания культа личности Сталина«Никитой Хрущевым, его останки были тайно перезахоронены у подножия Кремлевской стены. Как уточнил Горжанкин, «без какого-то ни было согласия его родственников».