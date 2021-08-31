Карту Крыма воссоздали в уникальном цифровом панно из 300 NFT

К 30-летию Независимости Украины в KHYMYCH ART FOUNDATION подготовили уникальный художественный проект с использованием технологии блокчейн под названием «Crimea. Ars Longa» («Крым. Искусство вечно»).

300 произведений Юрия Химича (1928–2003) из Крымского цикла, которые художник создавал в течение 30 лет, объединили в одно цифровое панно. Каждое произведение — это отдельный NFT, который одновременно является частью единого образа Крыма.

Первое цифровое панно, воссоздающее карту Крыма, появилось на платформе opensea.io 24 августа, в день 30-летия Независимости Украины.

Крымский цикл Химича — уникальное явление в украинской культуре. Это сотни живописных и графических произведений, объединенных одним художественным языком и замыслом: создать цельный визуальный образ Крыма. Осуществить такой выставочный проект при жизни Химича было проблематично, поскольку художнику банально не хватало выставочного пространства. С развитием технологий задача упрощается. Сегодня, благодаря NFT и другим цифровым технологиям, появилась возможность представить Крымский цикл как единое целое, единый полиптих (художественное произведение, которое составляется из многих частей).

Проектом «Crimea. Ars Longa» открывается и новая программа KHYMYCH ART FOUNDATION — создание первого в мире персонального NFT музея традиционного (нецифрового) художника.

Путешествуя по СССР и другим странам, Юрий Химич создал более 15 «топографических» циклов, в которых отображал архитектурные памятники Украины, Польши, Венгрии, стран Балтии, Финляндии, России, Армении и Грузии. Все ключевые произведения из этих циклов будут представлены цифровыми проектами на разных NFT-платформах. После цифрового панно в виде NFT «Crimea. Ars Longa» появятся 300 токенов, каждый из которых представляет отдельное художественное произведение Химича Крымского цикла.

Часть денег, собранных от продаж NFT, пойдет на благотворительность, а также на изучение творчества художника, каталогизацию и оцифровку его произведений.

«Химич — классик украинской живописи ХХ столетия, и одновременно один из неизвестных украинских художников. Химич умер в 2003 году, но абсолютное большинство его произведений до сих пор не известно как искусствоведам, так и публике. Задача нашей Фундации — «переоткрыть» Химича. А делать это мы будем с помощью инновационных технологий, в частности, через проект NFT музея», — говорит руководитель KHYMYCH ART FOUNDATION Петр Зуев.

«У меня есть опыт коллаборации с художниками в разных NFT проектах, и без него я бы не справился. И все же удалось собрать карту Крыма и даже горный хребет из акварелей и гуашей Химича. В процессе работы я получил колоссальный заряд энергии. Думаю, что “Crimea. Ars Longa” — это лучшее, что было сделано для Украини в NFT пространстве на сегодня», — отмечает цифровой художник Александр Бутенко.

Юрий Химич (1928–2003) — художник-неомодернист, классик украинского искусства ХХ столетия, профессор Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, заслуженный деятель искусств Украины.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) отмечал, что «живопись Химича — это визуальный «Кобзарь» Украины, образ «всей Украины», которую он неутомимо зарисовывал в течение полстолетия».

«Химич писал пейзажи, урбанистические сюжеты. Но сказать, что Химич пейзажист, — это то же, что назвать Ван Гога портретистом. Его работы презентовали жизнь и творчество, хоть его мировоззрение могло быть задушеным в советские годы. В его картинах природная краса, которая выразительно демонстрирует, какою может быть Украина. Мне кажется, что он обязательно будет признан в Украине не только как великий художник вашей страны, но и нашего времени», - говорил Карлос Паскуаль, американский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине (2000–2003).