Войти
Венгрия и Россия договорились о 15-летнем контракте на поставку газа
соседи
Венгрия и Россия договорились о 15-летнем контракте на поставку газа
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
позиция
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

гаджеты
RSS

iPhone 13 может получить спутниковую связь

73
iPhone 13 может получить спутниковую связь

Компания Apple может добавить поддержку спутниковой связи в смартфоны iPhone нового поколения сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Мин-Чин Куо. Текущее поколение смартфонов Apple — семейство моделей iPhone 12 — поддерживает стандарты сотовой связи 2G, 3G, 4G LTE, 5G.

По информации эксперта, в iPhone 13 появится модем Qualcomm X60, поддерживающий спутниковую связь низкоорбитальных спутников сети Globalstar. Использование этой спутниковой группировки позволит пользователям новых смартфонов осуществлять голосовые звонки и обмениваться текстовыми сообщениями даже при отсутствии сотовой связи.

Читайте также: Владельцы старых компьютеров тоже смогут установить Windows 11

Как отмечает Мин-Чин Куо, планируется реализовать схему сотрудничества отдельных операторов сотовой связи напрямую с Globalstar, чтобы пользователям iPhone 13 не приходилось заключать дополнительные договоры на спутниковую связь. При необходимости смартфоны будут пользоваться спутниковыми каналами партнерских операторов связи.

Apple, iPhone
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 30 августа 2021
Воскресенье, 29 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Никакой конкретики Меркель в Киев не привезла

Зеленский на совместной пресс-конференции говорил, что они с Меркель обсуждали прекращение огня на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами и открытия КППВ на линии фронта на Донбассе. Меркель ни по одному из пунктов никакой конкретики не сказала.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Как «Слуги народа» получили Кривой Рог … и опять потеряли

На малой родине президента Владимира Зеленского – в Кривом Роге – громкий скандал из-за смены градоначальника. Казалось бы, после трагической гибели мэра Константина Павлова, «зеленые» получили Кривой Рог «на блюдечке с голубой каемочкой». Но, как показала практика, в итоге партия власти «Слуга народа» не смогла удержать город и нескольких дней.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016