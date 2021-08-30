iPhone 13 может получить спутниковую связь

Компания Apple может добавить поддержку спутниковой связи в смартфоны iPhone нового поколения сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдера Мин-Чин Куо. Текущее поколение смартфонов Apple — семейство моделей iPhone 12 — поддерживает стандарты сотовой связи 2G, 3G, 4G LTE, 5G.

По информации эксперта, в iPhone 13 появится модем Qualcomm X60, поддерживающий спутниковую связь низкоорбитальных спутников сети Globalstar. Использование этой спутниковой группировки позволит пользователям новых смартфонов осуществлять голосовые звонки и обмениваться текстовыми сообщениями даже при отсутствии сотовой связи.

Как отмечает Мин-Чин Куо, планируется реализовать схему сотрудничества отдельных операторов сотовой связи напрямую с Globalstar, чтобы пользователям iPhone 13 не приходилось заключать дополнительные договоры на спутниковую связь. При необходимости смартфоны будут пользоваться спутниковыми каналами партнерских операторов связи.