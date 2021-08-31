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Госдолг Украины в первом полугодии сократился на 38 миллиардов

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Госдолг Украины в первом полугодии сократился на 38 миллиардов

Общий объем государственного и гарантированного государством долга в первом полугодии 2021 года уменьшился на 38 млрд грн, или 1,5% — до 2 514 млрд грн; это произошло из-за ревальвации гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя Заключение о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете Украины на 2021 год в первом полугодии, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

«Общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 38 млрд грн, или 1,5% — до 2 трлн 514 млрд грн, вследствие ревальвации гривни к иностранным валютам, в которых номинирован долг. При этом расходы на погашение и обслуживание долга по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, увеличились на 44% и составили более 36% осуществленных в первом полугодии этого года расходов госбюджета», — отметил Пацкан.

Он добавил, что на обслуживание государственного долга в первом полугодии 2021 года направлена каждая восьмая гривна доходов государственного бюджета.

Глава Счетной палаты также отметил, что госбюджет в первом полугодии выполнялся в условиях возобновления экономического роста.

«К сожалению, его показатель меньше, чем правительство прогнозировало на этот год. Из позитива хочу отметить, что план доходов общего фонда госбюджета на первое полугодие с учетом внесенных изменений перевыполнен на 23,7 млрд грн, или почти на 5%», — уточнил Пацкан.

По его словам, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы госбюджета увеличились на 73 млрд грн (14%). Исполнению бюджета по доходам способствовал рост на 4,3 млрд грн (27%) излишне уплаченных в бюджет налогов, сборов, платежей с начала года, прежде всего налога на прибыль предприятий и организаций, находящихся в собственности государства.

В то же время, на 3,7 млрд грн (4,4%) вырос налоговый долг перед госбюджетом налогоплательщиков (преимущественно добывающая, перерабатывающая отрасли промышленности) и на 1,5 млрд грн (8,4%) уменьшился остаток невозмещенного плательщикам НДС.

«Вместе с тем, к сожалению, расходы общего фонда государственного бюджета в первом полугодии на 44,3 млрд грн, или 7,3%, меньше плана за отчетный период», — добавил Пацкан.

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Кроме того, подчеркнул он, почти на 5,1 млрд грн (6%) меньше запланированного предоставлено трансфертов местным бюджетам. Это обусловлено тем, что не начато перечисление субвенций по 10-и бюджетным программам на сумму 748 млн грн, а расходы на предоставление субвенций по 8-и бюджетным программам на сумму 4,3 млрд грн меньше плана.

Напомним, по данным Минфина, на 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 551,88 млрд грн, или 90,25 млрд долл. США.

госдолг, Счетная палата
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