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Государство выставит на аукцион столичный завод «Большевик» с 1,39 млрд грн

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Государство выставит на аукцион столичный завод «Большевик» с 1,39 млрд грн

АО «Первый киевский машиностроительный завод » (ПКМЗ, бывший завод «Большевик») будет выставлен на приватизационный аукцион со стартовой ценой 1,39 млрд грн, которую в среду утвердил Кабинет министров, сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко.

«Сегодня Кабинет министров Украины принял условия его приватизации. Как говорится, теперь дело за малым (не очень) — найти вместе с представителем Big-4, KPMG Украина, инвесторов для этого актива», — написал он на своей странице в Facebook в среду вечером.

По словам Сенниченко, дату аукциона комиссия определит в ближайшее время.

«Опыт предыдущих конкурсов, которые проводил ФГИУ, позволяет уверенно прогнозировать, что на финальном табло мы увидим значительно большую цифру», — написал глава ФГИ.

Он напомнил, что завод был основан в 1881 году, когда швейцарский предприниматель Яков Гретер купил около 4,4 га земли на Шулявке в Киеве, и через полгода здесь появилось новое предприятие — Киевский чугунолитейный и механический завод.

«В течение последующих более ста лет завод менял масштабы производства, профиль, название, и испытывал сногсшибательные трансформации — от безоговорочного флагмана промышленности к заброшенному технически устаревшему участку», — написал Сенниченко, добавив, что, возможно, предприятие вновь заинтересует какого-то швейцарского инвестора.

Как сообщалось, в соответствии с приватизационными условиями, утвержденных КМУ, новый владелец предприятия должен выполнить ряд социальных и экономических условий, в частности погашение задолженностей по заработной плате и ЕСВ, выполнение действующего коллективного договора и недопущение увольнения в течение определенного срока.

Помимо этого, покупатель должен инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть имеющего потенциал производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

Также условиями предусмотрено погашение задолженностей АО «ПКМЗ» перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.)

Кроме того, совместно с Государственным концерном «Укроборонпром» принято решение о передаче оборудования для изготовления продукции спецназначения на баланс оборонным предприятиям.

«КПМГ Украина» в октябре 2020 года стала победителем проведенного ФГИ конкурса по отбору советника по приватизации ПКМЗ, в котором участвовало еще две компании. Аукционная комиссия по приватизации «ПКМЗ» по предложению советника направила правительству предложение установить стартовую цену 1 млрд 398,017 млн грн.

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В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

В 2020 году ПКМЗ увеличил выручку на 3,6% — до 84,21 млн грн, однако нарастил чистый убыток на 2,8% — до 22,45 млн грн. На 1 июля 2020 года на заводе работало 315 чел.

Согласно представленному ФГИ в июне обновленному графику, конкурс по продаже ПКМЗ запланирован на октябрь этого года.

приватизация, Большевик
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