Талибы дали гарантии российским дипломатам в Кабуле

Участники радикального движения «Талибан» в Афганистане предоставили российским дипломатам гарантии безопасности, пока все эти обязательства выполняются, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на вопрос, какие действия Москва планирует предпринимать в отношении находящихся в Афганистане россиян, в том числе дипломатов, если обстановка там будет развиваться по неблагоприятному сценарию.
«В данном случае есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются», — подчеркнул Песков.
Радикальное движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.
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