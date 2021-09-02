Талибы дали гарантии российским дипломатам в Кабуле

Участники радикального движения «Талибан» в Афганистане предоставили российским дипломатам гарантии безопасности, пока все эти обязательства выполняются, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, какие действия Москва планирует предпринимать в отношении находящихся в Афганистане россиян, в том числе дипломатов, если обстановка там будет развиваться по неблагоприятному сценарию.

«В данном случае есть определенные гарантии безопасности со стороны талибов для наших дипломатов. Пока эти гарантии все соблюдаются, выполняются», — подчеркнул Песков.

Радикальное движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.