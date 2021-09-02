Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины

Украина и США примут новую Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины на заседании обновленной Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоится этой осенью, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Уже этой осенью я и государственный секретарь Блинкен проведем заседание обновленной Комиссии по стратегическому партнерству и, самое важное, примем новую Хартию стратегического партнерства между Украиной и США», — сказал Кулеба в прямом эфире в Facebook в четверг.
Глава МИД указал, что на заседании Комиссии по стратегическому партнерству, в частности, будет рассмотрен план трансформации Украины.
Он подчеркнул, что совместное заявление Украины и США по результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в США является беспрецедентным документом. «Я им (заявлением — Ред.) чрезвычайно доволен. Он, если честно, превзошел мои ожидания. Я благодарен американским партнерам за то, что они услышали Украину по большинству вопросов, и у нас есть очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень», — добавил Кулеба.
Министр также сообщил, что совместное заявлении Украины и США является «очень предметным в части денег».
«Эксимбанк» — Экспортно-импортный банк США — открывает линию на $3 млрд для финансирования проектов американских компаний в Украине в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и т.д. США, и это решение администрации Байдена, выделяют $60 млн на «Джавелины» и другое военное оборудование для Украины уже до конца года. И $45 млн выделяется для решения гуманитарных проблем районов, прилегающих к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей", — проинформировал Кулеба.
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