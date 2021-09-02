Войти
Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО
заявление
Зеленский считает недостаточной поддержку со стороны НАТО
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане
позиция
Трамп потребовал от Байдена извинений за провал в Афганистане

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины

205
Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины

Украина и США примут новую Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины на заседании обновленной Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоится этой осенью, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Уже этой осенью я и государственный секретарь Блинкен проведем заседание обновленной Комиссии по стратегическому партнерству и, самое важное, примем новую Хартию стратегического партнерства между Украиной и США», — сказал Кулеба в прямом эфире в Facebook в четверг.

Глава МИД указал, что на заседании Комиссии по стратегическому партнерству, в частности, будет рассмотрен план трансформации Украины.

Он подчеркнул, что совместное заявление Украины и США по результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в США является беспрецедентным документом. «Я им (заявлением — Ред.) чрезвычайно доволен. Он, если честно, превзошел мои ожидания. Я благодарен американским партнерам за то, что они услышали Украину по большинству вопросов, и у нас есть очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень», — добавил Кулеба.

Министр также сообщил, что совместное заявлении Украины и США является «очень предметным в части денег».

Читайте также: Зеленский прибыл в Калифорнию на встречу с Маском и Безосом

«Эксимбанк» — Экспортно-импортный банк США — открывает линию на $3 млрд для финансирования проектов американских компаний в Украине в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и т.д. США, и это решение администрации Байдена, выделяют $60 млн на «Джавелины» и другое военное оборудование для Украины уже до конца года. И $45 млн выделяется для решения гуманитарных проблем районов, прилегающих к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей", — проинформировал Кулеба.

США, Дмитрий Кулеба
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 2 сентября 2021
Среда, 1 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Никакой конкретики Меркель в Киев не привезла

Зеленский на совместной пресс-конференции говорил, что они с Меркель обсуждали прекращение огня на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами и открытия КППВ на линии фронта на Донбассе. Меркель ни по одному из пунктов никакой конкретики не сказала.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016