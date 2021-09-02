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Минцифры запустит возможность подачи заявления на регистрацию брака через «Дию»

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Минцифры запустит возможность подачи заявления на регистрацию брака через «Дию»

Министерство цифровой трансформации Украины этой осенью запустит возможность для граждан подать заявление на регистрацию брака через портал электронных услуг «Дия».

Как сообщила пресс-служба ведомства в четверг, в настоящее время услуга в разработке, ее презентация осуществится на Diia Summit в конце октября.

«Первого сентября было принято постановление, благодаря которому мы совместно с Минюстом сможем реализовать услугу подачи заявления на регистрацию брака через „Дию“, чтобы жизнь украинцев была еще удобнее. Кроме того, для удобства граждан и во избежание очередей украинцы смогут подать заявление для получения повторных свидетельств о браке, рождении, смерти, изменении имени и получить выписки из государственного реестра актов гражданского состояния граждан», — цитирует пресс-служба руководителя по развитию е-услуг в Минцифры Мстислава Баника.

Предусматривается, что административный сбор за услугу также можно будет оплатить через приложение «Дия».

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Услуги реализовываются в сотрудничестве Министерства цифровой трансформации с Министерством юстиции и программы EU4Digital.

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