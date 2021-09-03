Конгрессмены подготовили резолюцию с критикой курса Байдена по «Северному потоку – 2»

Группа американских законодателей внесла на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию с осуждением ряда шагов вашингтонской администрации, в том числе ее решения не вводить некоторые санкции, касающиеся газопровода «Северный поток — 2». Документ опубликовал в четверг в Twitter конгрессмен Боб Латта (республиканец, от штата Огайо).
Законодатели предлагают выступить с осуждением президента США Джо Байдена в связи с тем, что он ранее ввел мораторий на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. Они подчеркивают, что американский лидер вместе с тем «призвал увеличить поставки сырой нефти из стран ОПЕК+ и отказался ввести предписанные Конгрессом санкции в отношении строителей российского трубопровода «Северный поток — 2».
Конгрессмены осуждают решение Байдена об отмене строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США. Они также отмечают, что в мае «госсекретарь Энтони Блинкен, действуя от лица администрации Байдена, отменил предписанные конгрессом санкции» в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода «Северный поток — 2», и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Законодатели заостряют внимание на том, что «в интересах США самостоятельно контролировать собственные источники энергоснабжения». В резолюции содержится призыв к администрации Байдена «пересмотреть дорогостоящую энергетическую повестку, которая угрожает энергобезопасности США и увеличивает зависимость страны от зарубежных источников энергии».
Инициатором рассмотрения данной резолюции был Латта. Его поддержали 20 членов нижней палаты Конгресса США. Они представляют по большей части штаты Оклахома, Техас, Луизиана и Огайо.
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