Зеленский сравнил Украину с Apple

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Стэнфордском университете. В Twitter он назвал нашу страну мировым ИТ-хабом и заявил, что Киев заинтересован в реализации проектов Apple в Украине, а в ходе выступления он сравнил судьбу Украины с судьбой компании.
«Наверное самой известной речью, провозглашенной здесь, в Стэнфорде, является речь Стива Джобса. Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь с, на первый взгляд, сумасшедших идей. Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стив Джобсу — «Это невозможно», — сказал Зеленский.
Президент Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом по приглашению президента США Джозефа Байдена. Накануне, 1 сентября, в Белом доме состоялась их встреча. 2 сентября глава Украины прибыл в Калифорнию и встретился с главой Apple Тимом Куком.
Встреча президента Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским продлилась чуть больше двух часов. Зеленский по итогам переговоров заявил, что это был «нормальный мужской разговор» без негатива в сторону Украины, хотя атмосфера на переговорах была «не всегда солнечной».
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