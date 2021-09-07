Зеленский призвал конгрессменов продолжить давление на «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских конгрессменов за помощь нашей стране и призвал продолжать санкционную политику, направленную против газопровода «Северный поток-2». Об этом глава государства заявил во время встречи с делегацией из американского конгресса в Киеве.
«Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на „Северный поток-2“ должно быть сохранено», — сказал Зеленский.
Также президент Украины выразил благодарность за неизменную двухпартийную поддержку Киева обеим палатам американского конгресса — сенату и палате представителей. В частности, благодарность Зеленского касалась содействия Вашингтона усилиям Украины в противодействии агрессии России, говорится на сайте президента.
Также Зеленский отметил, что рассчитывает на активное участие США в реализации представленного им во время визита в Штаты плана трансформации и укрепления устойчивости Украины, а также надеется на поддержку Вашингтоном будущего вступления страны в НАТО.
Напомним, что Зеленский прилетел в США в конце августа и на следующий день встретился в президентом страны Джо Байденом. Во время встречи Байден отметил, что США твердо привержены поддерживать независимость Украины перед лицом российской агрессии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016