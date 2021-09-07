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Зеленский призвал конгрессменов продолжить давление на «Северный поток-2»
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Зеленский призвал конгрессменов продолжить давление на «Северный поток-2»

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Зеленский призвал конгрессменов продолжить давление на «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских конгрессменов за помощь нашей стране и призвал продолжать санкционную политику, направленную против газопровода «Северный поток-2». Об этом глава государства заявил во время встречи с делегацией из американского конгресса в Киеве.

«Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на „Северный поток-2“ должно быть сохранено», — сказал Зеленский.

Также президент Украины выразил благодарность за неизменную двухпартийную поддержку Киева обеим палатам американского конгресса — сенату и палате представителей. В частности, благодарность Зеленского касалась содействия Вашингтона усилиям Украины в противодействии агрессии России, говорится на сайте президента.

Также Зеленский отметил, что рассчитывает на активное участие США в реализации представленного им во время визита в Штаты плана трансформации и укрепления устойчивости Украины, а также надеется на поддержку Вашингтоном будущего вступления страны в НАТО.

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Напомним, что Зеленский прилетел в США в конце августа и на следующий день встретился в президентом страны Джо Байденом. Во время встречи Байден отметил, что США твердо привержены поддерживать независимость Украины перед лицом российской агрессии.

Конгресс США, Северный поток-2, Владимир Зеленский
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