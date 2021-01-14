Глава МИД представил «подарок Украине» к 30-летию независимости

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил сайт Ukraine.ua о современной Украине для иностранных аудиторий, который будет популяризировать страну в мире.

Как сообщает Укринформ, презентация состоялась в ходе онлайн-брифинга главы внешнеполитического ведомства.

«Это подарок МИД Украины в 2021 году, когда наше государство празднует 30-летие своей независимости. Нам удалось получить под контроль и управление государства, а не частных лиц или компаний, интернет-домен Ukraine.ua. Теперь по этому адресу расположен сайт, который будет рассказывать миру об Украине. В основе сайта визуальный бренд Ukraine NOW. Мы будем качественно и профессионально поддерживать этот ресурс», — сказал Кулеба.

Он рассказал, что на сайте есть разделы Explore, Invest и Study, которые помогут познакомиться с Украиной онлайн и принять решение посетить, инвестировать или приехать на учебу. Планируется открыть еще один раздел Happening now, где будет размещаться информация обо всех ключевых событиях, которые происходят в Украине, в частности, фестивалях, культурных мероприятиях, форумах, книжных и других мероприятиях.

«Сайт Ukraine.ua должен стать магнитом для иностранного туриста, бизнесмена и студента. Все это для того, чтобы привлекать к Украине дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире и укреплять ее авторитет», — акцентировал министр.

Он отметил, что ранее подобные сайты появлялись как частные инициативы, и им не хватало постоянства и стабильности.

«То есть угасал интерес, и сайт умирал.., стабильного официального окна в Украину в онлайн-пространстве не было. Теперь такое окно есть, и мы гарантируем его стабильное развитие, потому что управление этим сайтом и доменом Ukraine.ua будет осуществлять Украинский институт МИД», — сообщил дипломат.

Сейчас сайт представлен на английском языке, но на протяжении 2021 года будут добавлены французская, немецкая, испанская, арабская и китайская языковые версии.