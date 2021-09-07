Депутаты проголосовали закон об индустриальных парках

Верховная Рада приняла законопроект об индустриальных парках № 4416-1 во втором чтении.
Как передает «Интерфакс-Украина», законопроект в целом поддержали 290 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Согласно тексту законопроекта ко второму чтению, в индустриальных парках смогут размещаться такие объекты, как офисы управляющих компаний участников индустриальных парков, финансовые, рекламные и маркетинговые учреждения, образовательные учреждения, в том числе дошкольные, научные парки, акселераторы, инновационные лаборатории, залы для конференций, пожарные части, складские помещения и объекты логистической инфраструктуры, а также ряд других объектов.
Законопроект также предусматривает полную или частичную компенсацию процентной ставки за счет бюджета по кредитам на обустройство и ведение хоздеятельности в индустриальных парках для их участников. Помимо этого, предусматривается финансирование на бесповоротной основе обустройства индустриальных парков, обеспечение строительства объектов смежной инфраструктуры — автодорог, линий связи и других коммуникаций, необходимых для работы таких парков. Законопроект также предусматривает компенсацию расходов за счет государственного и местных бюджетов на подключение и присоединение к инженерно-транспортным сетям.
Законопроект в редакции ко второму чтению предусматривает также, что Кабинет министров должен в госбюджете на 2022 год выделить не менее 2 млрд грн для норм законопроекта.
Как указано в проекте закона, участниками индпарков смогут быть ИТ-компании, предприятия перерабатывающей промышленности, переработки промышленных и бытовых отходов (кроме захоронения отходов), а также субъекты научно-технической деятельности. При этом на территории таких парков не может быть размещено производство подакцизных товаров, помимо производства автомобилей, мотоциклов, прицепов и ряда других транспортных средств.
С указанным законопроектом связаны также законопроекты № 5688 и № 5689 — с соответствующими поправками в Налоговый и Таможенный кодексы. Они ожидают своего рассмотрения в комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
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