Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об индустриальных парках, предусматривающий ряд финансовых и институциональных стимулов для привлечения инвестиций в их развитие.
Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, закон подписан президентом Украины 5 октября.
Как отметил замглавы экономического комитета Рады Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook, закон будет способствовать реальному запуску работы индустриальных парков в Украине.
«Тем не менее, до победы еще далеко. Продолжается борьба за финансирование развития сети индустриальных парков в бюджете на 2022 год. И вскоре начнется рассмотрение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы — законопроекты 5688 и 5689, которые содержат фискальные стимулы для индустриальных парков», — написал он.
Как сообщалось, принятый Радой 7 сентября закон об индустриальных парках предусматривает, в частности, полную или частичную компенсацию процентной ставки за счет бюджета по кредитам для участников ИП, возможность финансирования из бюджета подключения электросетей к паркам, и компенсации подключения к сетям в самих парках.
Законом предусмотрено поручение правительству на следующий и последующие четыре года предусматривать расходы в сумме не менее 2 млрд грн в год на реализацию бюджетных программ поддержки ИП.
В настоящее время в Реестр индустриальных (промышленных) парков уже включены 52 индустриальных парка, в 25-ти выбраны управляющие компании, но только в восьми — вовлечены участники (всего 15 участников).
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