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Шмыгаль рассказал о важности индустриальных парков

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Шмыгаль рассказал о важности индустриальных парков

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что по прогнозам правительственных экспертов и независимых аналитиков, благодаря развитию индустриальных парков Украина может получить от 2,5 миллиарда долларов дополнительных инвестиций.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, когда механизм индустриальных парков заработает, процедура включения будет проходить максимально быстро и бизнес-ориентированно.

«Индустриальные парки стали эффективными точками роста для экономик Польши, Чехии, Турции, Южной Кореи, и мы планируем использовать самый лучший опыт этих стран, чтобы они заработали и в Украине», — заявил премьер.

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Напомним, правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков до 2024 года, для этого подготовили ко второму чтению соответственный законопроект.

индустриальный парк, Денис Шмыгаль
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