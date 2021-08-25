Вилкул стал и.о. мэра Кривого Рога

Юрий Вилкул будет временно выполнять обязанности городского головы Кривого Рога. Его выбрали путем тайного голосования.
Об этом сообщает «Первый Криворожский».
«За» проголосовали 32 депутата. Участие в голосовании приняли 33 человека.
Местное издание сообщает, что депутаты «Слуги народа» не принимали участия в голосовании, они ушли из зала пленарного заседания после отказа Александра Котляра от должности. Также не пошли голосовать депутаты от партии «Сила людей».
Участие в тайном голосовании принимали «Блок Вилкула. Украинская перспектива» и ОПЗЖ.
Также депутаты приняли обращение к Раде о назначении досрочных выборов.
Юрий Вилкул дважды избирался на пост мэра Кривого Рога и руководил городом с 2010 по 2020 год. На местных выборах 2020 года Вилкул объявил, что снимает свою кандидатуру «по состоянию здоровья» в пользу кандидата Константина Павлова и призвал жителей Кривого Рога поддержать его.
Мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли застреленным в его доме в селе Вольное в воскресенье, 15 августа. На месте происшествия был обнаружен зарегистрированный на покойного охотничий карабин калибра 7,62 мм.
По факту гибели Павлова открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).
Следствие рассматривает три версии смерти политика: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.
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