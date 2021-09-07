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Сериал «Ход королевы» вызвал волну увлечения шахматами в мире

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Сериал «Ход королевы» вызвал волну увлечения шахматами в мире

Выход в прошлом году мини-сериала «Ход королевы» спровоцировал резкий рост интереса к шахматам.

Такого интереса, пишет The Times, не наблюдалось в мире с тех пор, как в 1972 году состоялся матч на звание чемпиона мира между Бобби Фишером и Борисом Спасским, тоже вызвавший волну увлечения шахматами. Новому взлету популярности этой игры в немалой степени способствовала пандемия COVID-19, вынудившая людей проводить больше времени дома и искать себе какие-то интересные занятия.

С момента выхода сериала «Ход королевы» магазины, торгующие шахматами, регулярно сообщают о нехватке товара. Ведущий британский поставщик дорогих шахмат Regency Chess рядом с распроданными наборами ставит комментарий о том, что «товар раскуплен из-за „Хода королевы“». По словам его владельца Джулиана Деверелла, после выхода сериала продажи в его магазине выросли в пять раз, и были распроданы даже сделанные на всякий случай запасы.

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В Английской федерации шахмат газете сообщили, что число активных игроков в ее онлайн-клубах выросло за период пандемии с 2800 до 6000 человек. Число пользователей игровой платформы Chess.com с декабря 2020 года до настоящего времени выросло с 50 млн до 72 млн. На игровом сервисе Lichess в марте 2020 года было сыграно 55 млн игр в шахматы, а в марте 2021 года — 100 млн. Учитывая такой ажиотаж, в Английской федерации шахмат призвали правительство предоставить шахматам статус спортивной дисциплины и позволить шахматным ассоциациям получать государственное финансирование.

сериалы, шахматы
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