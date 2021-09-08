Минздрав предлагает дать больше прав вакцинированным украинцам

Министерство здравоохранения Украины готовит изменения в карантинное постановление, которыми предлагается дать больше прав вакцинированным гражданам во время действия карантинных ограничений «желтой» и «красной» зон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства в среду.
«Следуя практике европейских стран и США, мы предлагаем приблизить качество жизни вакцинированного населения к обычному. Поэтому мы с министерствами начали работу над изменениями в карантинные нормы для соблюдения баланса между защитой населения от коронавируса и его благополучием. В частности, предусматриваем, что большинство ограничений „желтого“ и „красного“ уровня эпидопасности не будут применяться, если будут вакцинированы коллективы или посетители этих заведений», — сказал он.
При этом, по словам министра, для «желтого» уровня эпидопасности будет достаточно одной дозы вакцины, а для «красного» необходим полный курс вакцинации.
«Например, работа учреждений образования в „желтой“ зоне не будет ограничиваться при условии наличия у 80% сотрудников документа о вакцинации, по крайней мере, одной дозой», — добавил Ляшко.
Как подчеркнул министр, новые ограничения вступят в силу как минимум через неделю после рассмотрения правительством.
«Только когда постановление вступит в силу, а это как минимум семь дней с момента рассмотрения на заседании Кабмина, предлагаем созвать Нацкомиссию по ТЭБ и ЧС, где рассмотрят вопрос установления „желтого“ уровня на территории страны. К тому времени все, в частности учреждения образования, продолжат работу по правилам „зеленого“ уровня», — пояснил Ляшко.
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