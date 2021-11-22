Две области выходят из «красной» карантинной зоны

Из красного уровня эпидемической опасности выведут Луганскую и Львовскую области.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Третью неделю подряд мы наблюдаем недельное уменьшение числа случаев коронавирусной болезни и числа госпитализированных. По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС», — сказал Ляшко.

По его словам, среднее время пребывания регионов в красном уровне почти не изменилось с прошлой весенней волны и составляет 30-35 дней.

Напомним, Министерство здравоохранения будет предлагать правительству установить в желтом уровне эпидемической опасности требование полной вакцинации работников и посетителей общественных заведений.