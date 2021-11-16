Со следующей недели регионы должны начать выходить из «красной зоны»

Со следующей недели можно ожидать начала выхода регионов Украины из «красной зоны» эпидемической опасности, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Начало выхода регионов из „красного“ уровня эпидопасности можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, где снизился процент заболеваемости, выписки начали стабильно преобладать над госпитализациями. Также снизился и процент занятых коек с кислородом», — сказал он на брифинге во вторник.
Министр отметил, что с начала установления «красного» уровня эпидопасности в первом регионе — Херсонской области — прошло 30 дней. «Это фактически такое же время, как в прошлой волне, то есть ко времени введения карантинных ограничений, позволивших нам идти среднестатистическими темпами», — сказал он.
Вместе с тем Ляшко напомнил, что с 18 ноября «красный» уровень эпидопасности будет установлен в Винницкой области. При этом он уточнил, что в этой области, по меньшей мере, одной дозой от COVID-19 вакцинированы 36% людей старше 18 лет и этот показатель — ниже среднего по Украине.
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