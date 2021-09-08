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Рада провалила попытку попросить у США статус основного союзника вне НАТО

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Рада провалила попытку попросить у США статус основного союзника вне НАТО

Народные депутаты не поддержали обращение Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).

На внеочередном пленарном заседании за соответствующее постановление № 5380 проголосовали 24 народных депутата (для принятия решения необходимо минимум 226 голосов в поддержку).

Как объясняется в пояснительной записке к проекту постановления, обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО обосновано продолжающейся военной агрессией Российской Федерации в отношении Украины, поставками Российской Федерации вооружения, военной техники и амуниции для незаконных вооруженных формирований.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380). Документ рассмотрят на внеочередном заседании Рады 8 сентября. Сбор подписей за проведение внеочередного заседания инициировал народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

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Посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла, что статус основного союзника США вне НАТО (MNNA) подходит для стран, которые не планируют или не могут вступать в Североатлантический Альянс, а Украина определилась, что ее цель — членство в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявлял, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО, а идея обращения к США за статусом основного союзника вне Альянса не несет никакой «добавленной стоимости» для безопасности Украины.

США, Верховная Рада, MNNA
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