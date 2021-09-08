Рада провалила попытку попросить у США статус основного союзника вне НАТО

Народные депутаты не поддержали обращение Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA).
На внеочередном пленарном заседании за соответствующее постановление № 5380 проголосовали 24 народных депутата (для принятия решения необходимо минимум 226 голосов в поддержку).
Как объясняется в пояснительной записке к проекту постановления, обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО обосновано продолжающейся военной агрессией Российской Федерации в отношении Украины, поставками Российской Федерации вооружения, военной техники и амуниции для незаконных вооруженных формирований.
Как сообщалось, в парламенте зарегистрирован проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№ 5380). Документ рассмотрят на внеочередном заседании Рады 8 сентября. Сбор подписей за проведение внеочередного заседания инициировал народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла, что статус основного союзника США вне НАТО (MNNA) подходит для стран, которые не планируют или не могут вступать в Североатлантический Альянс, а Украина определилась, что ее цель — членство в НАТО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также заявлял, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне НАТО, а идея обращения к США за статусом основного союзника вне Альянса не несет никакой «добавленной стоимости» для безопасности Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016