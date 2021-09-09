Представление госбюджета-2022 в Раде запланировано на 21 сентября

Представление проекта государственного бюджета на 2022 год в парламенте запланировано на 21 сентября, сообщил агентству «Интерфакс-Украина» глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов со ссылкой на утвержденный график рассмотрения документа.

Как указал Аристов, рассмотрение проекта госбюджета на следующий год должно состояться до 20 октября, как этого и требует законодательство, а правительство должно подать документ в парламент до 15 сентября.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о намерении направить проект госбюджета-2022 в парламент 15 сентября.