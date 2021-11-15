Стефанчук рассказал, когда Рада рассмотрит госбюджет-2022

Верховная Рада, вероятно, рассмотрит проект государственного бюджета на 2022 год во втором чтении на следующей пленарной неделе, заявляет председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Следующая пленарная неделя у нас скорее всего будет бюджетная пленарная неделя», — сказал Стефанчук на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он призвал руководителей фракций и групп «активно изучить те предложения, которые предоставлены (к проекту госбюджета на 2022 год — Ред.)».

Спикер также предложил подавать предложения к проекту сметы Верховной Рады на следующий год, «потому что вместе с бюджетом мы должны принять и смету Верховной Рады на следующий год».

Согласно календарному плану Верховной Рады следующая пленарная неделя состоится 30 ноября — 3 декабря.