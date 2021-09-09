Засилье «иноагентов» зашкаливает, - эксперт прокомментировал законопроект против иностранного вмешательства в дела Украины

Зарегистрированный народным депутатом Антоном Поляковым законопроект про «восстановление суверенитета Украины в сфере госуправления» является логичным ответом части украинских элит на давление извне.

Об этом заявил политолог, председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко.

«Инициатива абсолютно своевременная, потому что засилье разного рода «иноагентов» уже просто зашкаливает и понятное дело, что если есть компрадоры, то должны быть и ирредентистские силы, которые хотят дать отпор этим компрадорам. Так что можно сказать, что это абсолютно здравый законопроект. Другое дело, что провести его через Верховную Раду будет сложно, учитывая настроения внутри фракций «Слуга народа», Голос, Европейская солидарность и прочих, которые следуют именно компрадорству», - отметил эксперт.

Политолог считает, что у Украины в принципе очень низкие шансы на то, чтобы уменьшить влияние иностранных государств на внутренние дела.

«Эти шансы фактически нулевые. Для этого необходимо, чтобы были очень сильные ирредентистские силы. Очень сильные силы, ориентирующиеся именно на государственный суверенитет, а не на подачки со стола Сороса или Госдепа», - отметил эксперт.

Напомним, что вчера народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в Верховный Раде законопроект про «восстановление суверенитета Украины в сфере госуправления». В случае его принятия иностранные государства, международные организации, а также финансируемые из-за рубежа общественные активисты не смогут больше влиять на государственную политику страны.

В частности, там предусмотрен запрет иностранцам занимать госдолжности в Украине, в том числе путем получения гражданства Украины, не отказываясь от другого гражданства. Также люди, получающим деньги из-за рубежа, не смогут финансировать в Украине политические кампании, СМИ и участвовать в управлении страной. Кроме того, иностранцам будет запрещено быть членами конкурсных комиссий и отбирать для Украины чиновников, судей и любых других служащих.

Кроме того, в тексте Декларации прописаны прямые запреты для Кабинета Министров и президента Украины на сотрудничество с международными организациями и грантовыми активистами.

Иностранных послов, которые будут вмешиваться во внутренние дела Украины, депутат предлагает объявлять персонами non grata.

Согласно документу, все законодательные нормы, которые ему противоречат, автоматически потеряют юридическую силу, а Кабмин будет обязан в трехмесячный срок подать соответствующие поправки в законодательство.

Поляков уверяет, что в случае поддержки его законопроекта, можно будет «прекратить практику внешнего вмешательства в управление страной».