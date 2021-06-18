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Пиаром НАБУ занимаются специалисты из ФБР и Голливуда, - адвокат

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Пиаром НАБУ занимаются специалисты из ФБР и Голливуда, - адвокат

Кроме нескольких десятков пиарщиков в штате НАБУ, ведомству неофициально помогают режиссеры, психологи и другие специалисты из ФБР и даже из Голливуда. Такое предположение высказал адвокат Ростислав Кравец.

«В штате НАБУ есть несколько десятков пиарщиков. Но, кроме этого, я более чем уверен, туда прикомандированы еще режиссёры, психологи и те же пиарщики из ФБР, а может даже из Голливуда. Для чего они нужны? Основной целью НАБУ является не борьба с коррупцией, а контроль и слежка за украинскими чиновниками, за украинским бизнесом и передача всей информации иностранным разведслужбам, в первую очередь посольству самой обеспокоенной страны в мире. Поэтому наличие пиарщиков, режиссёров, постановщиков, психологов, занимающихся разработкой и подготовкой различных подобных кампаний, крайне необходимо», — заявил юрист.

Пиаром, по его мнению, ведомство отвлекает внимание украинцев от отсутствия результатов в борьбе с коррупцией.

«За пять лет существования НАБУ мы кроме хештега „кто мешает работать НАБУ“ большего ничего и не увидели. Похвастаться расследованием каких-то существенных уголовных дел, пресечением преступлений они не могут. Вся работа НАБУ базируется исключительно на голословных громких заявлениях, фильмах, пленках. Я удивлен, что до сих пор еще мультфильмы не снимают, ведь сериалы и блокбастеры уже есть, например, по судьям ОАСК. Им нужно каким-то образом оправдать свое существование в глазах общественности», — полагает эксперт.

В то же время эффективность работы ведомства юрист оценивает довольно высоко. Но отмечает, что работает НАБУ вовсе не на Украину.

«Если оценивать с точки зрения граждан Украины, то эффективность НАБУ отрицательная — громадные затраты и полное отсутствие результатов. Но что касается эффективности с точки зрения наших иностранных друзей и послов G7 то, я считаю, эффективность высокая — они получают от НАБУ ту информацию, которой по роду деятельности располагают спецслужбы. С помощью НАБУ они могут влиять на экономику и политику страны», — полагает Кравец.

Прокомментировал он и слухи о том, что Артем Сытник может возглавить партию «Голос». По его мнению, этот вариант исключен, поскольку партия не будет существовать к тому моменту, когда Артем Сытник оставит пост директора НАБУ.

«К тому моменту, когда Сытник все же решится уйти из НАБУ, я думаю, что партия „Голос“ существовать уже не будет, учитывая последний раскол», — отметил эксперт.

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Не видит он будущего в Украине и для самого Сытника.

«Вероятнее всего, он „подастся в бега“, покинет страну и будет проживать за ее пределами для того, чтобы не быть привлеченным к уголовной ответственности за многочисленные нарушения. Бедующее у него крайне незавидное, на мой взгляд», — предрекает он.

Напомним, в прошлом году Конституционный суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро. Однако уйти в отставку тот отказался.

НАБУ, Артем Сытник, Ростислав Кравец
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