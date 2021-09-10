Данилов заявил о готовности украинской армии взять Донецк и Луганск

Украинская армия может взять Донецк и Луганск, как только будет такая команда, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Сегодня, если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (украинская армия — Ред.) могут сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность», — сказал Данилов в эфире телеканала «1+1».

Данилов также заверил, что украинская армия отвечает на обстрелы российских наемников. Он отметил, что ответы таковы, что противник приглашает к «тишине» после этого.