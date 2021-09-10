В Украине снова более 3 600 новых случаев СOVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 3 615 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1 310 человек, 76 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«За сутки 9 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 348, медработников — 61). Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 056 человек; летальных случаев — 76; выздоровело — 1 310 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 310 554 человек, выздоровело 2 218 873 человека, летальных случаев — 54 251.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (406), Харьковской (341), Львовской (292), Черновицкой (235) и Одесской (235) областях.
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