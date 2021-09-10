Украина будет вакцинировать от COVID-19 иностранцев и лиц без гражданства

Все находящиеся в Украине на законных основаниях иностранцы и лица без гражданства могут вакцинироваться от COVID-19 по той же процедуре, что и украинские граждане, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно сообщению, право на бесплатную вакцинацию имеют иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, а также беженцы или лица, нуждающиеся в дополнительной защите. Они могут записаться на прививку онлайн в ближайшем пункте или центре вакцинаций.

При этом для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, медицинские услуги должны покрываться за счет собственных средств, средств добровольного медицинского страхования или из других источников, не запрещенных законодательством. Сама вакцина от COVID-19 является бесплатной.

Все иностранцы и лица без гражданства могут получить в Украине Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19.