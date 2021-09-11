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Байден прибыл в Нью-Йорк накануне годовщины терактов 11 сентября

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Байден прибыл в Нью-Йорк накануне годовщины терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в Нью-Йорк для участия в траурных мероприятиях, приуроченных к двадцатой годовщине терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

По ее информации, борт американского лидера приземлился в аэропорту Ла-Гуардиа в 20:51 по местному времени (03:51 по Киеву). Президент и первая леди отправились в район Манхэттен, где в субботу у мемориала жертвам терактов пройдет траурная церемония.

В пятницу вечером каких-либо мероприятий в графике американского лидера не значится. В субботу после завершения церемонии в Нью-Йорке Байден отправится в Шанксвилл (штат Пенсильвания) и в пригород столицы.

Ранее Байден призвал американцев к единству в двадцатую годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

«Спустя 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и воздаем дань уважения тем, кто рисковал своими жизнями и тем, кто отдал их. Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила. Это то, что делает нас теми, кем мы являемся, и нам нельзя забывать об этом», — написал Байден на своей странице в Twitter.

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11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл. В результате терактов погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более 6 тыс. человек.

Джо Байден, 11 сентября
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