Войти
Байден назвал ошибкой попытку США объединить Афганистан
позиция
Байден назвал ошибкой попытку США объединить Афганистан
Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду
планы
Зеленский хочет провести в Украине Олимпиаду

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября

99
ФБР рассекретило документ по терактам 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало в субботу первый из документов по терактам 11 сентября 2001, рассекреченных в рамках указа президента США Джо Байдена. Документ размещен на сайте ведомства.

«Этот материал публикуется в рамках исполнительного указа, подписанного 3 сентября 2021 года, касающегося обзора на предмет рассекречивания некоторых документов, относящихся к террористическим атакам 11 сентября 2001 года», — говорится в пояснительном сообщении.

Рассекреченный документ, в котором содержится значительное количество изъятых при публикации фрагментов, датируется 2016 годом. Он состоит из 16 страниц и составлен на основе показаний человека, работавшего в консульстве Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, а позднее стремившегося получить американское гражданство. Имя источника ради сохранения конфиденциальности также изъято.

В отчете речь идет о контактах этого человека с лицами, которые, по версии американских властей, могли оказывать значительную логистическую поддержку террористам, участвовавшим в захвате 11 сентября 2001 года пассажирских авиалайнеров. Речь, в частности, идет о контактах источника с двумя другими подданными Саудовской Аравии, один из которых также работал в саудовском консульстве в Лос-Анджелесе, а другой, по версии ФБР, мог быть агентом саудовской разведки.

3 сентября президент США Джо Байден подписал указ о проведении обзора отдельных правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания.

Ранее около 1,8 тыс. американцев, в том числе родственники жертв терактов 11 сентября, подписались под письмом Байдену, в котором призвали его воздержаться от посещения памятных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине трагедии, пока он не рассекретит обстоятельства терактов. Авторы обращения убеждены, что в этих документах содержатся доказательства причастности лидеров Саудовской Аравии к случившемуся. Кроме того, группа обратила внимание на то, что Байден, еще будучи кандидатом в президенты, обязался раскрыть как можно больше информации на данный счет, но так и не сделал этого.

В свою очередь посольство Саудовской Аравии в США заявило о том, что власти страны выступают за полное рассекречивание всех документов, касающихся расследования властями США терактов 11 сентября, рассчитывая на то, что публикация этих материалов «навсегда положит конец безосновательным обвинениям в адрес королевства».

Читайте также: Байден назвал ошибкой попытку США объединить Афганистан

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл (штат Пенсильвания). В результате этой атаки, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей.

ФБР, 11 сентября
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 12 сентября 2021
Суббота, 11 сентября 2021
Пятница, 10 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016