В Эстонии ждут скорого нападения России

Россия в течении ближайших нескольких лет может совершить вооруженное нападение на Эстонию. Об этом сообщил командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем в эфире телеканала ETV.

«Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть... Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет», — заявил он.

По словам Херема, нападение российских войск будет представлять собой «ограниченное по времени вторжение военных сил», которое, по его версии, будет сопровождаться элементами «гибридной войны».

От также утверждает, что главной целью России является не оккупация Эстонии, а создание очередного очага нестабильности в регионе.

Ранее о вероятности полномасштабной войны с Россией также рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, вероятность войны с Россией есть, но это стало бы «наибольшей ошибкой» Москвы.