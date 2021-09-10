Войти
Зеленский хотел бы остаться в стране после окончания президентского срока
заявление
Зеленский хотел бы остаться в стране после окончания президентского срока
Туск назвал «Северный поток – 2» непростительной ошибкой Германии
позиция
Туск назвал «Северный поток – 2» непростительной ошибкой Германии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

В годовщину терактов 11 сентября в США приспустят флаги

138
В годовщину терактов 11 сентября в США приспустят флаги

Президент США Джо Байден дал распоряжение федеральным учреждениям приспустить государственные флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Текст соответствующей прокламации главы государства распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

«Я призываю все министерства, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаги Соединенных Штатов... в память о погибших 11 сентября 2001 года», — говорится в документе. «Я призываю губернаторов США и их территорий, а также заинтересованные организации и граждан присоединиться к этому ритуалу», — добавил Байден.

Ранее американский лидер сообщил о том, что в связи с 20-летней годовщиной терактов объявляет 10, 11 и 12 сентября днями памяти. Как он констатировал, они будут посвящены памяти погибших, а также спасателям.

Читайте также: Глава ВСК уверяет, что спецоперации по «вагнеровцам» не было

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более шести тыс. человек. Ответственность за эти атаки возложили на террористическую организацию «Аль-Каида».

Джо Байден, 11 сентября
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 10 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016