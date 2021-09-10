В годовщину терактов 11 сентября в США приспустят флаги

Президент США Джо Байден дал распоряжение федеральным учреждениям приспустить государственные флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Текст соответствующей прокламации главы государства распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.
«Я призываю все министерства, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаги Соединенных Штатов... в память о погибших 11 сентября 2001 года», — говорится в документе. «Я призываю губернаторов США и их территорий, а также заинтересованные организации и граждан присоединиться к этому ритуалу», — добавил Байден.
Ранее американский лидер сообщил о том, что в связи с 20-летней годовщиной терактов объявляет 10, 11 и 12 сентября днями памяти. Как он констатировал, они будут посвящены памяти погибших, а также спасателям.
В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более шести тыс. человек. Ответственность за эти атаки возложили на террористическую организацию «Аль-Каида».
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