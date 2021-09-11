Ударивший Макрона француз заявил, что не жалеет о своем поступке

Француз Дамьен Тарель, который в июне дал пощечину президенту Франции Эммануэлю Макрону, после выхода из тюрьмы заявил, что не сожалеет о том, что сделал.

В июне суд во Франции приговорил Тареля к четырем месяцам тюрьмы. В субботу утром он вышел на свободу. По данным радиостанции France Bleu, Тареля выпустили из тюрьмы на два часа раньше запланированного, чтобы таким образом избежать скопления людей у здания и излишнего внимания СМИ.

«Я не сожалею об этом (о пощечине — ред.) ... Я получил много писем с выражением поддержки. Думаю, что я смог выстоять только благодаря всей этой поддержке, которую мне оказывали, в частности, присылая мне книги», — сказал Тарель телеканалу BFMTV.

При этом он отметил, что выступает против физического насилия.

«Тем не менее, это была всего лишь небольшая оплеуха, я думаю, что Макрон очень быстро от нее оправился», — подчеркнул Тарель.

Также он выразил мнение, что французам «затыкают рты», и единственный способ самовыражения против действия власти — «это демонстрации». В частности, мужчина отметил, что намерен пойти на шествие против санитарных пропусков.

«После освобождения из тюрьмы, хотя бы в символическом смысле, я считаю приоритетом присоединиться к этому движению, которое оспаривает решение о санитарных пропусках», — добавил Тарель.

В начале июня во время своего визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к ограждению, чтобы поприветствовать собравшуюся публику. Один из мужчин, стоявших в толпе, дал пощечину президенту Французской Республики. В ситуацию быстро вмешалась охрана. В результате были задержаны два человека. Второй задержанный Артюр С снимал сцену. По сообщению телеканала BFMTV, он был отпущен из-под стражи и будет вызван в суд в 2022 году по фактам, касающимся оружия, которое было найдено у него в ходе обысков.

Инцидент с пощечиной однозначно осудили политики во Франции, в том числе лидеры оппозиционных партий. Сам Макрон призвал не преувеличивать значение произошедшего события и отметил, что продолжит встречи с французами.