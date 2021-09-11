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Украина хочет международных гарантий в случае злоупотребления РФ «Северным потоком-2»

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Украина хочет международных гарантий в случае злоупотребления РФ «Северным потоком-2»

Украина настаивает на закреплении «на бумаге» международных гарантий в случае злоупотребления РФ «Северным потоком-2», сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«И во время встречи с федеральным канцлером Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае того, что наступит „час Ч“. Но мы всё же ждем, что это ляжет на бумагу», — сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве.

Он также отметил, что РФ уже начала использовать «Северный поток-2» как оружие против Украины.

«Мы считаем, что уже сегодня можно говорить о том, что Россия начала использовать Nord Stream как оружие против Украины. Если имели возможность вчера увидеть цены, по данным биржи IC Future в ходе торгов цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров на максимум, достигнув 57,25 евро за мегаватт/час», — сказал Ермак.

Он подчеркнул, что вводимый ранее Западом механизм санкций в отношении РФ работал. Ермак сказал также, что во время переговоров украинского руководства с канцлером Германии Ангелой Меркель и во время визита в США «особенно от американской стороны» Киев услышал о «конкретных шагах на случай времени «Ч».

Выступивший на форуме старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Хохштайн Амос заверил, что Вашингтон будет делать все возможное, «чтобы и немцы готовы были к такому моменту, что Россия должна заплатить цену, если прекратит транзит через Украину». Он также сообщил, что в воскресенье едет в Берлин для обсуждения этой темы.

Напомним, что строительство газопровода «Северный поток 2» полностью завершено, сообщил ранее российский «Газпром».

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Морской газопровод «Северный поток 2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области РФ до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам — 2460 км. «Газпром» достраивал «Северный поток 2» собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

Северный поток-2, Андрей Ермак
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