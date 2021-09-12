Байден назвал ошибкой попытку США объединить Афганистан

США напрасно оставались в Афганистане и пытались объединить страну после того, как покончили с присутствием террористической организации «Аль-Каида». Об этом заявил журналистам американский президент Джо Байден во время визита в город Шанксвилл (штат Пенсильвания). Президент прибыл туда, чтобы посетить мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года

«Может ли „Аль-Каида“ вернуться? Да. Но знаете — она уже вернулась в другие места. Так в чем же тогда заключается стратегия? Мы что, будем вторгаться во все места, где есть „Аль-Каида“, и оставлять там свои войска? Да ладно вам», — сказал он.

Объясняя свое решение вывести войска, президент вновь отметил серьезные расходы США во время афганской кампании. Он выразил сожаление, что стране пришлось столкнуться с такими тратами. «Если бы вы только кому-нибудь сказали (когда США начинали свою операцию в Афганистане — Ред.), что мы будем тратить по 300 млн долларов в день в течение 20 лет, чтобы пытаться объединить страну уже после того, как мы ликвидировали бен Ладена, уже после того, как „Аль-Каида“ была уничтожена», — сказал Байден.

По словам президента, 70% американцев сегодня поддерживают уход США из Афганистана. Политик признал, что некоторые из них при этом недовольны организацией эвакуации. «Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы военно-транспортный самолет C-130 и сказали бы, что позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси», — считает Байден.

Американские солдаты вошли в Афганистан в ответ на теракты в США 11 сентября 2001 года. Тогда боевики захватили четыре пассажирских самолета, два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Всего погибли 2977 человек, ответственность за атаку взяла. «Аль-Каида».

Силы США пробыли в Афганистане почти 20 лет и потеряли более 2 тыс. человек, как военных, так и гражданских. В мае 2011 года власти США сообщили, что американскому спецназу удалось убить основателя «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена, который скрывался в Пакистане.

Байден в апреле объявил о решении вывести все американские части к 20-летию 11 сентября. Последние военные США покинули страну 30 августа.