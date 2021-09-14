Биржевая цена газа в Европе превысила $800 за тысячу кубометров

Биржевая цена газа в Европе обновила исторический максимум, превысив отметку $800 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах во вторник достигла $801,2 за 1 тыс. куб. Таким образом, стоимость октябрьского фьючерса на хабе составила €65,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Утром 13 сентября на открытии торгов цена газа поднялась до $727 за 1 тыс. куб. м., что было предыдущим рекордом. Тогда, достигнув нового максимума, цена начала падать, однако через полчаса вновь вернулась к рекордным значениям. На максимуме она достигала отметки в €59,6 за 1 МВт·ч.

Цены на газ в Европе растут с начала года. Летом его стоимость начала дорожать еще большими темпами.