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Соучредитель Apple объявил о создании космической компании

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Соучредитель Apple объявил о создании космической компании

Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о создании своей космической компании Privateer Space. Об этом он написал в Twitter.

«Запускается компания Privateer Space, не похожая на другие», — говорится в сообщении.

Возняк прикрепил ссылку на видео о компании. В описании ролика указано, что Privateer Space основана совместно Возняком и американским инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. На сайте Ripcord говорится, что она запущена NASA в 2014 году.

О дальнейших планах Privateer Space станет известно на технологической конференции AMOS, которая пройдет с 14 по 17 сентября на гавайском острове Мауи.

Этим летом в космосе побывал в качестве туриста основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, а основатель Virgin Galacti Ричард Брэнсон как турист совершил суборбитальный полет. Blue Origin и Virgin Galactic — конкуренты, обе планируют заниматься космическим туризмом.

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Возняк основал Apple вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году, вскоре компания выпустила на рынок первую модель одноименного компьютера (считается, что «железо» для компьютера Возняк разработал практически в одиночку). В 1981 году Возняк попал в авиакатастрофу, после чего отошел от участия в управлении Apple. Позже работал как инженер и ученый, сотрудничая с рядом компаний и некоммерческих объединений. Возняк все еще числится сотрудником Apple и продолжает получать зарплату. Сам он объяснял, что единственным человеком, который мог его уволить, был Стив Джобс, умерший в 2011 году.

Стив Возняк, Privateer Space
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