Шмыгаль поддержал введение в Украине двойного гражданства

Глава правительства Денис Шмыгаль поддерживает идею введения в стране двойного гражданства, но против того, чтобы это касалось гражданства Украины и РФ. Об этом он сказал во вторник на брифинге.
«Двойное гражданство — признак цивилизованных стран. Но это должна быть транспарентная, прозрачная вещь... Оно должно быть, это усилит нас», — считает премьер-министр.
При этом он подчеркнул, что «не допускается двойное гражданство со страной-агрессором».
По словам Шмыгаля, необходимо учитывать тот факт, что огромное число этнических украинцев живут за границей. «Миллионы, десятки миллионов людей за пределами Украины — это наша сила. Многие из них хотят иметь паспорт Украины. Почему нет? Это люди, которые могут поддерживать страну, привлекать инвестиции», — сказал глава правительства.
В начале сентября в США президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею внедрения двойного гражданства в стране, но считает, что оно не должно распространятся на отдельные страны, подразумевая РФ.
Ранее в Украине неоднократно поднимался вопрос двойного гражданства со всеми странами, кроме России.
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